El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la aparición de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, antes de estabilizarse en torno a los 25 grados por la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 32% al final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se prevén condiciones de incomodidad por la humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación de frescor en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio ante las temperaturas más elevadas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Úbeda podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son propicias para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la belleza de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:53. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos agradables 19 grados, lo que hará que la velada sea cómoda para salir a cenar o pasear por las calles de Úbeda.

En resumen, el tiempo de hoy en Úbeda se caracteriza por un ambiente cálido y mayormente despejado, con vientos suaves y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la primavera en esta hermosa ciudad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.