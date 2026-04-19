El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y 18 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con 31 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo hasta un 20% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio para quienes se encuentren expuestos al sol.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:03. En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.