El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 31 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 24%, lo que podría generar una sensación de calor moderado. Sin embargo, la brisa que soplará desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 35 km/h, proporcionará un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde y la noche, el cielo continuará mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la claridad del cielo. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados hacia las 8 de la tarde y bajando a 22 grados hacia la medianoche. La noche se presentará fresca y agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los vientos, que soplarán principalmente desde el sur y suroeste, aportarán una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta los 35 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa refrescante que hará que la jornada sea placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.