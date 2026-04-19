El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que la temperatura continúe su ascenso, alcanzando un máximo de 32 grados hacia las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 19% y el 20%, lo que podría generar una sensación de calor moderado. Sin embargo, la brisa que soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán los 30 km/h, proporcionará un alivio ante el calor.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del sol. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto convierte al día en una excelente oportunidad para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una reunión con amigos.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección suroeste, con velocidades que variarán entre 20 y 30 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esta brisa será más intensa en las horas centrales del día, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre. La combinación de temperaturas cálidas y viento fresco hará que el tiempo sea bastante agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 21:03. En resumen, el tiempo de hoy en La Rinconada se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa refrescante que hará de este día una experiencia placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.