El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Puente Genil se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la temperatura oscilará entre los 17 y 21 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 43% y descendiendo a un 38% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación de frescura agradable.

A medida que avance la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 28 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura, combinado con un cielo poco nuboso, hará que sea un momento perfecto para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión con amigos en una terraza. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque no se prevén precipitaciones, la presencia de nubes altas podría indicar un cambio en las condiciones atmosféricas en los próximos días.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría ser un factor a considerar si se planean actividades al aire libre que requieran estabilidad, como el uso de sombrillas o carpas. A pesar de esto, el viento también ayudará a mantener una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 39%, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida y húmeda. Sin embargo, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 20:58.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen posibles cambios en los días siguientes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.