El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán en su mayoría despejados, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% por la mañana y descendiendo hasta un 17% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más altas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Priego de Córdoba disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas. Las condiciones son ideales para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de la localidad.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 20:55, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol, que será un momento perfecto para relajarse y disfrutar de la belleza del paisaje cordobés. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará de este domingo un día memorable en Priego de Córdoba.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.