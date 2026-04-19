El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

Durante la tarde, el termómetro ascenderá, alcanzando un máximo de 28 grados , lo que sugiere un día cálido y soleado. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% por la mañana y aumentando hasta un 38% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 27 km/h durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, la dirección del viento se mantendrá constante, lo que significa que no se anticipan cambios significativos en las condiciones atmosféricas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no hay indicios de tormentas o chubascos que puedan interrumpir los planes de los habitantes de Pozoblanco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:59. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes pueden aprovechar al máximo este día primaveral, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para diversas actividades.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.