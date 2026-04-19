El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Palma del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 12 grados a media tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% y aumentando gradualmente hasta un 59% en las horas más frescas de la mañana. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 30 grados .

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. A medida que el día avanza, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde, provenientes del sureste. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de la jornada, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión familiar en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:00 horas. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, Palma del Río disfrutará de un día primaveral, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.