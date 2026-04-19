El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la temperatura oscilará entre los 20 y 19 grados , proporcionando un tiempo agradable y templado.

A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 61% por la mañana y descenderá hasta un 20% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar del día sin incomodidades excesivas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 28 km/h. Esto proporcionará un alivio refrescante en las horas más calurosas del día, haciendo que la temperatura se sienta más llevadera.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

Por la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer y una noche estrellada. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 24 grados hacia la noche, lo que hará que las temperaturas sean agradables para salir a cenar o disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es una oportunidad ideal para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza de la primavera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.