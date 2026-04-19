El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido pero sin excesos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% por la mañana y subiendo ligeramente hasta un 35% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, pero en general, el día se sentirá cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste con velocidades que oscilarán entre los 30 y 56 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Este viento puede aportar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, es recomendable tener precaución, ya que las rachas pueden ser fuertes en algunos momentos, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La humedad también comenzará a aumentar, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 20:59, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá disfrutar en un cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos que, aunque pueden ser fuertes, aportarán frescura. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen días más cálidos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.