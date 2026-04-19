El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Morón de la Frontera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la temperatura oscilará entre los 15 y 20 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 30% al 40%, lo que contribuirá a una sensación de frescura agradable.

A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales de la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por un ligero aumento en la humedad, que podría llegar a un 39% en su punto más alto. Sin embargo, la combinación de calor y humedad no debería resultar incómoda, gracias a la brisa suave que se espera.

El viento soplará del sureste, con velocidades que variarán entre 10 y 22 km/h. En las primeras horas de la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo un factor que ayudará a moderar la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 28 grados hacia el final de la jornada. La humedad también comenzará a bajar, lo que hará que la noche sea más fresca y agradable. La puesta de sol se producirá a las 21:00, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes no querrán perderse.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y una brisa suave que hará que el día sea perfecto para disfrutar al aire libre. Con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia, es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.