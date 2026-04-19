El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán en su mayoría despejados, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a ascender, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá en un rango agradable, comenzando en torno a los 17 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00. A partir de las 10:00, la temperatura comenzará a subir, alcanzando los 18 grados a las 10:00 y llegando a su punto máximo de 27 grados a las 17:00. Por la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 19 grados a las 22:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 48% hacia el final de la jornada. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más calurosas del día, pero en general, el tiempo se sentirá agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 19 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor.

No se esperan precipitaciones en Montilla durante el día de hoy, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.