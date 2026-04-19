El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a media tarde.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con un cielo que se tornará poco nuboso en algunos momentos, pero sin previsión de precipitaciones. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se espera que el termómetro marque hasta 28 grados , ofreciendo un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo a un 38% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera. Las condiciones de viento serán suaves, con rachas que oscilarán entre 1 y 35 km/h, predominando del sureste y sur. Esto significa que, aunque el viento será perceptible, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar las actividades diarias.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 20:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:06, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar en la tranquilidad de la tarde.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, realizar deportes o simplemente relajarse en un parque. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado promete un día placentero para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.