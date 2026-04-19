El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Martos se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C a las 17°C durante las primeras horas del día, proporcionando un ambiente fresco y cómodo para iniciar la jornada.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor del mediodía, llegando a los 27°C. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un leve incremento en la humedad relativa, que se situará en torno al 50% en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo agradable gracias a la brisa suave que soplará desde el este, con velocidades que alcanzarán los 9 km/h.

Durante la tarde, el cielo continuará con un predominio de nubes altas, pero sin riesgo de precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Esto significa que los habitantes de Martos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 27°C hacia las 17:00 horas, antes de descender gradualmente hacia la noche.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 25°C a las 19:00 horas. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 25% hacia el final del día. La puesta de sol está prevista para las 20:55, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección este y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 34 km/h en las horas más cálidas del día. Esta brisa proporcionará un alivio ante el calor, haciendo que la sensación térmica se mantenga agradable.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvias. La combinación de un cielo poco nuboso y una suave brisa hará que la jornada sea placentera para todos los que decidan salir y disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.