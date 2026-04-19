El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 19 grados a la 01:00 y 18 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 21 grados a las 10:00 y suba hasta los 24 grados a las 11:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% y descendiendo a un 31% hacia el mediodía. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea agradable, ideal para actividades al aire libre. A partir de la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 30 grados a las 15:00 y manteniéndose en torno a los 30 grados hasta las 18:00. La tarde será especialmente cálida, con un cielo que seguirá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad del sol.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre 1 y 38 km/h a lo largo del día, predominando del sureste. Las velocidades del viento serán más notables en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h a las 19:00. Esto podría generar una ligera brisa que, junto con las temperaturas cálidas, hará que la sensación térmica sea más llevadera.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, y el sol brillará con fuerza, especialmente durante las horas centrales del día.

El ocaso se producirá a las 21:00, marcando el final de un día que promete ser soleado y cálido. Con un tiempo tan favorable, Marchena se convierte en el lugar ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.