El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo hasta un 18% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, así que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, puede hacer que la sensación térmica sea más llevadera, especialmente durante las horas más calurosas del día. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que las rachas pueden ser fuertes en algunos momentos, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 26 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:03. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir a cenar o disfrutar de una caminata nocturna.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos que aprovechen el buen tiempo y se mantengan hidratados durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.