El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de abril de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y los 18 grados a las 2.
Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 30 grados a las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que se mantendrá en torno al 23% durante gran parte del día, lo que contribuirá a una sensación de calor moderada. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados a las 11 de la noche.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h, alcanzando su máxima intensidad a lo largo de la tarde. Esto proporcionará una brisa fresca que ayudará a mitigar el calor, especialmente en las horas más cálidas del día. La dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del este y sureste, lo que es típico para esta época del año en la región.
La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un paseo por el parque, una comida al aire libre o cualquier actividad que requiera un buen tiempo.
En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, así como para realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.
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