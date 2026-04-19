El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Lucena se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo a un 23% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura será notable, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. La ausencia de precipitaciones es un factor positivo, ya que no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá a los lucentinos disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 36 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día, cuando las temperaturas alcancen su pico máximo de 26 grados .

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 21 grados a última hora, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

El ocaso se producirá a las 20:57, marcando el final de un día que promete ser ideal para paseos y actividades al aire libre. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hacen de este un día perfecto para disfrutar de la primavera en Lucena. Los lucentinos pueden aprovechar para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en los parques y plazas de la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.