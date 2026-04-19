El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 30 grados . Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 km/h. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y descendiendo hasta un 22% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la falta de humedad excesiva hará que la sensación de calor sea más llevadera. A medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría generar una ligera sensación de bochorno hacia el final del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Lora del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del día.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:01 horas. La brisa del noreste continuará, proporcionando un alivio agradable a las temperaturas nocturnas.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y mantenerse hidratados durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.