El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Linares, con condiciones agradables para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y 19 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se prevé un leve descenso, alcanzando los 18 grados a las 03:00 y manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 17 grados a las 05:00 y 16 grados a las 06:00. Durante la mañana, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 15 grados a las 07:00 y 08:00, y subiendo a 17 grados a las 09:00. La máxima del día se registrará a las 17:00, alcanzando los 30 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% a las 00:00 y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 59% a las 08:00. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que las temperaturas aumenten, estabilizándose en torno al 24% hacia las 21:00.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 19:00 y las 20:00, alcanzando hasta 30 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un picnic en el parque.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que la experiencia al aire libre sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.