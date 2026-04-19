El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las primeras horas del día.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 25 grados entre las 2 y las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará algunas nubes altas a partir de las 2 de la tarde. Sin embargo, estas nubes no afectarán significativamente la luminosidad del día, permitiendo que los rayos del sol sigan predominando.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% en la madrugada y descendiendo a un 40% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que lo convierte en un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 28 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Lepe pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:07. En resumen, el tiempo de hoy en Lepe se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.