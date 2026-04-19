El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de abril de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 16 grados a media mañana.
Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 31 grados alrededor de las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 18% y el 39%, lo que sugiere un ambiente seco y cálido. La combinación de estas condiciones hará que la sensación térmica sea bastante agradable, ideal para actividades al aire libre.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 11 y 19 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas más cálidas de la tarde, lo que proporcionará un alivio ante el calor y contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o participar en eventos al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:02. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades nocturnas.
En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves que harán de este un día memorable.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.
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