El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a las 10:00 horas.

Durante la tarde, el termómetro irá en aumento, alcanzando su punto máximo de 28 grados entre las 16:00 y 18:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 16% y el 51%, lo que sugiere un ambiente seco y cómodo para actividades al aire libre. La brisa será suave, con vientos predominantes del noreste que alcanzarán velocidades de hasta 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Jaén pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios abiertos.

Al caer la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol se mantengan hasta el ocaso, que se producirá a las 20:54 horas. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 23 grados hacia las 22:00 horas, lo que hará que la noche sea fresca y agradable.

Es importante destacar que, aunque el día se presenta favorable, se recomienda a los ciudadanos protegerse del sol durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y 16:00 horas, cuando la radiación solar es más intensa. Usar protector solar y ropa adecuada será clave para disfrutar de este espléndido día en Jaén.

En resumen, el tiempo de hoy en Jaén se caracteriza por un cielo mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.