El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 55% hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las temperaturas más altas. La combinación de un cielo despejado y una humedad controlada hará que el día sea ideal para disfrutar de la playa o realizar paseos por la naturaleza.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde con rachas que podrían alcanzar hasta los 24 km/h. Este viento fresco del norte proporcionará un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el este y sureste, manteniendo su intensidad, lo que podría generar un ambiente más fresco en la costa.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar al máximo este día soleado, ya que las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de la belleza natural de la región.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.