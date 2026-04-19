El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

Durante la tarde, el termómetro irá en aumento, alcanzando un máximo de 27 grados hacia las 14:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un ligero aumento en la nubosidad, aunque las nubes altas no afectarán la claridad del cielo, que seguirá predominando en su mayoría. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo a un 24% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco durante la mañana y más cálido en la tarde, lo que es típico de esta época del año en la región.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 4 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Huelva podrán disfrutar de un día soleado sin la preocupación de lluvias inesperadas.

El ocaso se producirá a las 21:06 horas, ofreciendo una hermosa puesta de sol que culminará un día de clima primaveral. En resumen, Huelva disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.