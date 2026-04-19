El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y 18 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 31 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 39%, lo que sugiere un ambiente seco y cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica puede ser más intensa debido a la combinación de temperatura y viento.

El viento soplará predominantemente del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante el calor, especialmente durante las horas pico. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento variará, siendo más fuerte en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer y una noche estrellada. La puesta de sol se producirá a las 21:02, marcando el final de un día cálido y soleado en Dos Hermanas. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido, seco y sin posibilidad de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.