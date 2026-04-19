El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Écija se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

A partir del mediodía, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 29 grados. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un aumento en la humedad relativa, que se situará en torno al 19% por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

El viento, que soplará predominantemente del sur, alcanzará velocidades de hasta 23 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando el viento se intensificará. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá en su mayoría del sector sur, lo que es característico de esta época del año en la región.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se anticipa un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo, aunque no se espera que esto afecte las temperaturas ni genere precipitaciones.

La puesta de sol se producirá a las 20:59 horas, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 21 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar de la velada.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Écija, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.