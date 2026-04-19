El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Coria del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados y descenderán ligeramente a medida que avance la mañana.

A medida que el día progrese, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 32 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 59% por la mañana, disminuirá a niveles más cómodos, rondando el 17% hacia la tarde. Esto sugiere que, a pesar del calor, la sensación térmica podría ser más llevadera debido a la baja humedad.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. La puesta de sol se producirá a las 21:03, marcando el final de un día cálido y agradable.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más tolerable. Se recomienda a los habitantes aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.