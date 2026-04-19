El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El 19 de abril de 2026, Córdoba se despertará bajo un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde. Este clima primaveral se verá acompañado de una humedad relativa que comenzará en un 41% y descenderá a lo largo del día, alcanzando un 22% por la tarde, lo que proporcionará una sensación de calidez y confort.

A lo largo de la jornada, el viento soplará predominantemente del oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas pico del día. Se espera que la velocidad del viento varíe, con ráfagas más intensas en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La ausencia de nubes significativas también brindará una excelente visibilidad y condiciones ideales para disfrutar de la naturaleza y los espacios abiertos.

El cielo despejado y las temperaturas agradables hacen de este un día perfecto para paseos, picnics o cualquier actividad que implique estar al aire libre. Los cordobeses podrán disfrutar de la luz solar desde el amanecer, que se producirá a las 07:38, hasta el ocaso, que ocurrirá a las 20:58. Este largo periodo de luz diurna permitirá aprovechar al máximo el día.

A medida que avance la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un ambiente cálido que invitará a salir y disfrutar de la ciudad. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y usar protector solar, ya que la exposición prolongada al sol puede ser intensa.

En resumen, Córdoba vivirá un día espléndido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido, seco y soleado. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado promete un día memorable para todos los habitantes y visitantes de la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.