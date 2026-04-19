El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y 18 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 30 grados a las 16:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% a las 00:00 y disminuyendo a un 39% hacia las 09:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día. A partir de la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 30% a las 20:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el oeste y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h a las 19:00, lo que podría generar una sensación de frescura en contraste con las altas temperaturas. Este viento será más notable en las horas de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, cuando se espera que la dirección cambie hacia el sur y su velocidad se mantenga en torno a los 8-14 km/h.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, gracias a la ausencia de nubes significativas y la baja probabilidad de humedad en el aire.

El orto se producirá a las 07:44, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera a las 21:03, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Castilleja de la Cuesta, con un tiempo cálido y mayormente despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.