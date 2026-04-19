El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 18 grados hacia las 10:00 horas, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 26 grados a las 15:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un ligero incremento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas a partir de las 14:00 horas. Sin embargo, estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia se mantenga en cero a lo largo del día.

La humedad relativa experimentará una disminución gradual, comenzando en un 78% por la mañana y bajando hasta un 40% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con una velocidad que oscilará entre los 5 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el sureste con ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:07 horas.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para actividades familiares, paseos por la naturaleza o simplemente relajarse al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.