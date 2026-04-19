El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 17 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 28 grados. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 20 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo hasta un 24% en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que ocurrirá a las 21:01. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el sureste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta brisa será un alivio ante el calor, especialmente para aquellos que se encuentren realizando actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia las 22:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas. En resumen, el día de hoy en Carmona se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en un parque.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.