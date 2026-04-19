El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Camas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando los 18 grados a las 02:00.
A medida que avance la mañana, la temperatura seguirá bajando hasta llegar a los 17 grados a las 03:00 y se mantendrá en torno a los 16 grados entre las 04:00 y las 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 15 grados hasta las 08:00. A partir de las 09:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 18 grados a las 09:00 y subiendo progresivamente hasta llegar a los 30 grados a las 15:00.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% a las 00:00 y descendiendo a un 40% hacia las 09:00. A medida que la temperatura aumenta, la humedad se mantendrá en niveles más bajos, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día. A partir de las 20:00, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 21% hacia las 20:00 y un 28% a las 21:00.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h durante la mañana y alcanzando hasta 33 km/h en las horas de la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 19:00 y las 20:00, cuando se espera que el viento sople desde el sur a una velocidad de 12 km/h.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Camas podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:03, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.
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