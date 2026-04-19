El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando los 18 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, la temperatura seguirá bajando hasta llegar a los 17 grados a las 03:00 y se mantendrá en torno a los 16 grados entre las 04:00 y las 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 15 grados hasta las 08:00. A partir de las 09:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 18 grados a las 09:00 y subiendo progresivamente hasta llegar a los 30 grados a las 15:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% a las 00:00 y descendiendo a un 40% hacia las 09:00. A medida que la temperatura aumenta, la humedad se mantendrá en niveles más bajos, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día. A partir de las 20:00, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 21% hacia las 20:00 y un 28% a las 21:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h durante la mañana y alcanzando hasta 33 km/h en las horas de la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 19:00 y las 20:00, cuando se espera que el viento sople desde el sur a una velocidad de 12 km/h.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Camas podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:03, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.