El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mostrarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 18 grados a primera hora y alcanzarán un máximo de 27 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

A lo largo del día, la temperatura se mantendrá en un rango cómodo, con mínimas de 15 grados en las horas más frescas de la mañana y máximas que llegarán a los 27 grados en las horas centrales. La sensación térmica será agradable, gracias a la baja humedad relativa, que se situará en torno al 34% por la mañana y descenderá a un 21% por la tarde, lo que contribuirá a que el calor sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 19 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, podría ser un alivio ante las temperaturas más altas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los habitantes de Cabra podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de la naturaleza en los alrededores.

A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. La puesta de sol está prevista para las 20:56, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para salir, socializar y aprovechar al máximo las horas de luz natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.