El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Las Cabezas de San Juan se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 31 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 18% y el 20%, lo que podría generar una sensación de calor moderado. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos provenientes del sur a velocidades de hasta 20 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se anticipan interrupciones en las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de actividades recreativas, paseos y eventos al aire libre.

En la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La brisa nocturna, aunque más suave, seguirá presente, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar de la velada.

Es importante recordar que, aunque el tiempo será mayormente favorable, se recomienda mantenerse hidratado durante las horas más cálidas del día y protegerse del sol, especialmente entre las 12 y las 16 horas, cuando la radiación solar es más intensa. En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se perfila como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.