El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 19 de abril de 2026, Bormujos se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 15 grados en las horas más frescas de la mañana.
Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 31 grados hacia las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 60%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa del viento, que soplará principalmente del noreste a velocidades que variarán entre 10 y 16 km/h, proporcionará un alivio agradable.
A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas en las horas de la tarde. Estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos, picnics o actividades deportivas, no se verán afectados por el tiempo.
La noche caerá sobre Bormujos con temperaturas que descenderán a alrededor de 19 grados , manteniendo un ambiente cálido y agradable. La visibilidad seguirá siendo buena, y el cielo se despejará aún más, permitiendo disfrutar de un hermoso espectáculo estelar.
Es importante recordar que, aunque las condiciones meteorológicas son favorables, se recomienda mantenerse hidratado durante las horas más calurosas del día y protegerse del sol, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación solar es más intensa.
En resumen, el 19 de abril de 2026, Bormujos disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia. Con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables, será un día perfecto para salir y disfrutar de la primavera en todo su esplendor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.
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