El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 18 grados a media tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% y aumentando gradualmente hasta un 40% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el tiempo será mayormente seco, se sentirá una ligera sensación de frescor en el ambiente, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 6 km/h en las primeras horas, aumentando a 15 km/h hacia la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. La dirección del viento variará, predominando del oeste y noroeste, lo que contribuirá a la estabilidad del tiempo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que es un día ideal para actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando la temperatura podría llegar a los 30 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se estabilizará en torno a los 27 grados hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 20:55, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará de este un día perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un rato en el exterior.

En resumen, Bailén disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un momento ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.