El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 18°C y 16°C. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15°C en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 49% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 27°C en la tarde, lo que proporcionará un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando predominantemente del sureste con velocidades que variarán entre 6 y 16 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real. Este viento, aunque moderado, puede ser refrescante y contribuir a un ambiente más cómodo durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Baeza o visitas a sus emblemáticos monumentos.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:53. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19°C hacia el final del día. La humedad también comenzará a aumentar, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.