El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 27 grados. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 22% y el 35%, lo que generará una sensación de calor moderada, ideal para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar hoy. Predominará un viento del este, con velocidades que variarán entre los 8 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede resultar refrescante y contribuir a la sensación de bienestar en el ambiente.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin que esto afecte la visibilidad ni la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los habitantes de Baena disfruten de un día soleado y seco.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 30% en las horas nocturnas. El ocaso se producirá a las 20:56, momento en el que el cielo se teñirá de tonos anaranjados y rosados, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera. No olviden hidratarse y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.