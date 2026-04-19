El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido pero cómodo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 28% hacia el mediodía. Esto indica que, aunque la sensación de calor será notable, la falta de precipitaciones y la baja humedad contribuirán a un ambiente seco y agradable. A lo largo del día, la probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad de precipitaciones, lo que garantiza que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 32 km/h desde el sureste, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en medio del calor.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia las 17:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que caerán a 17 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:08, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes y visitantes de Ayamonte podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo de hoy en Ayamonte se caracteriza por un ambiente cálido y seco, con cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea perfecta para disfrutar de actividades al aire libre. No se prevén lluvias, lo que permitirá que tanto locales como turistas aprovechen al máximo este día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.