El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, se presenta en Arahal con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 15 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 10:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% y bajando a un 36% durante la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con la baja humedad, hará que la sensación térmica sea bastante agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo a las 18:00 horas, con velocidades de hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. A lo largo de la tarde, se espera que el viento mantenga su dirección, lo que ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión familiar en el jardín.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que las estrellas sean visibles y ofreciendo una hermosa vista nocturna. En resumen, el día de hoy en Arahal se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido, seco y soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.