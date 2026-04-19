El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 17 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 12 grados a las 08:00, momento en el que la humedad relativa será del 66%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Durante la mañana, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente. A partir de las 09:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 15 grados a las 09:00 y subiendo progresivamente hasta llegar a los 22 grados a las 11:00. La humedad relativa disminuirá a medida que el día avance, alcanzando un 44% a las 10:00. Esto sugiere que será un día seco, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, alcanzando su máxima intensidad a las 18:00, cuando se prevé que la velocidad del viento sea de 28 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 30 grados a las 16:00 y 17:00.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 23:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:56. La humedad relativa aumentará ligeramente hacia la noche, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, Andújar disfrutará de un día primaveral, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado. No se prevén lluvias, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de la ciudad aprovechen al máximo las condiciones climáticas favorables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.