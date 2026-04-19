El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Almonte se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 16 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% y descendiendo a un 38% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad aumentará nuevamente hacia la tarde, alcanzando un 45% hacia las 9 de la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 10 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:04. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.