El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 15 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (87%), irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 29% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de calor no será excesiva, lo que lo convierte en un momento ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas. En particular, se prevé que la racha máxima de viento alcance los 33 km/h alrededor de las 13:00 horas, lo que podría generar una sensación refrescante en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no hay previsiones de lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre, lo que es una excelente noticia para quienes planean disfrutar de un día en el campo o en la playa.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:06 horas. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 18 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.