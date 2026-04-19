El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un tiempo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados entre las 05:00 y las 07:00.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 31 grados a las 15:00 horas, y manteniéndose en torno a los 30 grados durante la tarde. La máxima se registrará a las 16:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque 32 grados. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 25 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% a la medianoche y disminuyendo a un 43% a las 09:00 horas. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá en niveles relativamente bajos, alcanzando un 21% a las 20:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este y del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán a las 09:00 horas, alcanzando hasta 25 km/h, y se mantendrán en torno a los 30 km/h durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas, aunque la temperatura seguirá siendo elevada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de La Algaba podrán disfrutar de un día sin interrupciones por lluvias, ideal para actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:43 y el ocaso a las 21:03, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en La Algaba será mayormente soleado y cálido, perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.