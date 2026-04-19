El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá la Real según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de abril de 2026, Alcalá la Real se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con escasas nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 14 grados hasta las 03:00.
A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 12 grados a las 06:00 y 07:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, comenzará un repunte en los termómetros, que alcanzarán los 14 grados a las 09:00 y subirán hasta los 20 grados a las 11:00. Este aumento de temperatura se mantendrá durante la tarde, alcanzando un máximo de 26 grados entre las 14:00 y las 16:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 38% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 57% a las 08:00. A medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 50% a las 09:00 y bajando hasta un 36% a las 11:00. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas agradables, hará que el día sea cómodo para los habitantes de Alcalá la Real.
En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, alcanzando su máxima velocidad de 12 km/h a las 13:00. Por la tarde, el viento cambiará a dirección sur, manteniendo velocidades similares, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. El ocaso se producirá a las 20:54, marcando el final de un día que promete ser soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y reuniones familiares.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.
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