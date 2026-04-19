El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Alcalá de Guadaíra se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo hasta un 20% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de entre 5 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad. Las direcciones del viento variarán a lo largo del día, con predominancia del sur y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo en los próximos días, ya que las condiciones pueden cambiar.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 27 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable, ideal para paseos nocturnos. La puesta de sol se producirá a las 21:02, marcando el final de un día soleado y cálido en Alcalá de Guadaíra.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.