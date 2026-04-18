El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 18 de abril de 2026, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 14 y 30 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. La temperatura comenzará en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender de nuevo.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 20 grados a las 10:00 horas, y continúe su ascenso hasta llegar a un máximo de 30 grados hacia las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% y descendiendo hasta un 21% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere un ambiente seco y cálido, ideal para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. A partir de la tarde, se espera que el viento sople con más fuerza, alcanzando velocidades de hasta 18 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

En resumen, el 18 de abril de 2026 se presenta como un día perfecto para disfrutar del buen tiempo en El Viso del Alcor. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos moderados, es una oportunidad ideal para salir y aprovechar el sol primaveral. Recuerde hidratarse adecuadamente y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.