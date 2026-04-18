El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, Utrera se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% por la mañana y descendiendo hasta un 36% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar del calor que se experimentará durante el día. Por la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 27% hacia el final de la jornada, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de entre 5 y 16 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, aunque moderado, aportará un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico. La dirección del viento variará, predominando del sur y sureste, lo que podría influir en la sensación térmica, haciendo que el calor sea más tolerable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El amanecer se producirá a las 07:44 y el ocaso será a las 21:01, brindando una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para aprovechar el tiempo al aire libre, ya que las condiciones climáticas son favorables. En resumen, Utrera disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave, perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.