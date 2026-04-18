El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 18 de abril

El día de hoy, 18 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y disminuyendo a un 21% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor radiación.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que las nubes altas acompañen la mañana, pero a medida que el día avance, el cielo se despejará casi por completo, permitiendo que el sol brille intensamente. Las condiciones meteorológicas son favorables, ya que no se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier periodo.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde, alcanzando rachas de hasta 32 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 24 grados a las 20:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:52, marcando el final de un día soleado y cálido. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-17T20:57:11.